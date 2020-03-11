2020-03-11

السفير نقلي يطمئن على ترتيبات عودة المواطنين إلى المملكة

متابعات الخليج 365 -الرياض

اطمأن سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة نقلي على ترتيبات عودة المواطنين السعوديين في مطار القاهرة الدولي يوم أمس قبل رحلاتهم المتجهة إلى الرياض وجدة بعد قرار استئناف رحلات الطيران بين مصر والسعودية لمدة يومين.

وأعلنت سفارة المملكة لدى مصر، في وقت سابق، استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر يومي الثلاثاء والأربعاء وفق الجداول المعتادة للمواطنين السعوديين فقط.

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وذكرت السفارة أن القرار يقتصر على الطيران المباشر بين البلدين.

يذكر أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

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