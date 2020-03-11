2020-03-11

زيادة عدد قنوات بث دروس التعليم عن بعد إلى 19 قناة

متابعات الخليج 365 -الرياض

أعلنت وزارة التعليم زيادة عدد قنوات البث إلى 19 قناة (6 ابتدائي، 3 متوسط، 10 ثانوي)؛ لتتيح للطلاب والطالبات متابعة دراستهم، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي في بث مباشر من (8 ص إلى 12:30 ظ)، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا

ودعت وزارة التعليم، الاثنين الماضي، الطلاب لمتابعة دراستهم من مصادر تعليمية غير متزامنة عبر قنوات عين على تردد عربسات، وذلك من خلال تطبيق منظومة التعليم الموحد للاستفادة من خدمات التعليم عن بعد، المعتمد من الوزارة للطلاب فقط.

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وبدأت بوابة التعليم الوطنية عين تسهيل الوصول للخدمات والمحتوى الذي تقدمه للطلاب على مدار 24 ساعة ضمن منظومة التعليم الموحد، وذلك بعرض صفحة دخول تعرض شخصيات افتراضية تمثل كل شخصية منها مرحلة من مراحل التعليم المختلفة.

ويمكن تحميل منظومة التعليم الموحد عبر أنظمة الأندرويد عبر الرابط (اضغط هنا).

كما يمكن تحميل منظومة التعليم الموحد الرابط عبر الآيفون عبر الرابط (اضغط هنا).

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