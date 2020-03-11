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أول وفاة بفيروس كورونا في إندونيسيا

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2020-03-11

أول وفاة بفيروس كورونا في إندونيسيا

البر الرئيسي الصيني سجل 24 إصابة جديدة

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت إندونيسيا، صباح اليوم الأربعاء، عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا الجديد على أرضها.

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وفي سياق متصل، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إن البر الرئيسي الصيني سجل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء مقابل 19 حالة إصابة في اليوم السابق.

وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 80778 حالة حتى الآن، ووصل عدد الوفيات جراء انتشار الفيروس إلى 3158 حالة حتى الثلاثاء بزيادة 22 حالة عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبي، مركز انتشار الفيروس، جميع حالات الوفيات الجديدة ومنها 19 حالة في ووهان عاصمة الإقليم.

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