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اقرأ تفصل اهمية الافصاح عن زيارة البلد الموبوء وهل تنتقل عدوى كورونا الى الجنين !

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نزار العلي _ جدة الليلة وعلى الهواء مباشرة تستضيف قناة اقرأ الفضائية الدكتور محمد ادريس اخصائي نساء وولادة والدكتورة انوف نعمة الله استشاري باطني وصحة عامة في برنامج ( طابت صحتكم ) وتناقش الدكتورة نشوى السكري مقدمة البرنامج مع الضيوف مواضيع مهمة تتعلق بالإجراءات الصحية وموانع انتشار فيروس كورونا ومنها صحة الام الحامل والجنين وهل من الممكن الام المصابة تنقل العدوى للجنين ؟ والمحور الآخر .. عن ضرورة الافصاح سواء بالإصابة او الرجوع من بلد موبوءة لحماية النفس والاسرة والمجتمع بشكل عام . وقد خصصت قناة اقرأ الفضائية برنامج طابت صحتكم لمواكبة تداعيات ( فيروس كورونا ) الذي أصبح حديث الناس في شتى المجالات، ولما يقع على عاتقها من مسؤولية اجتماعية تجاه الانسان و يبث البرنامج يومي الاثنين والثلاثاء التاسعة مساءً بتوقيت مكة تستضيف من خلاله عدد من الأكاديميين والأطباء المختصين في الامراض المعدية بالإضافة الى عدد من المستشارين الاجتماعيين والاقتصاديين لتوعية المشاهدين بكيفية وطرق الوقاية الصحيحة من كورونا اضافة الى ما يتحتم على المسلم فعله في هذه الظروف .



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