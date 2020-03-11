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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من سحب رعدية على منطقة الباحة، اليوم، تُصحب برياح نشطة سطحية.
وشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الـ 7 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: الحجرة, والمخواة, والمندق, وبلجرشي والمراكز التابعة لها.
من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تحذيرها للمواطنين والمقيمين، إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعية إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة، وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.حالة الطقس الأرصاد الباحة أمطار
"الأرصاد" تنبّه من سحب ممطرة على الباحة .. و"المدني": احذرواوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-11
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من سحب رعدية على منطقة الباحة، اليوم، تُصحب برياح نشطة سطحية.
وشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الـ 7 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: الحجرة, والمخواة, والمندق, وبلجرشي والمراكز التابعة لها.
من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تحذيرها للمواطنين والمقيمين، إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعية إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة، وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
09:03 AM
قالت: تُصحب برياح نشطة سطحية وتستمر حتى السابعة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من سحب رعدية على منطقة الباحة، اليوم، تُصحب برياح نشطة سطحية.
وشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الـ 7 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: الحجرة, والمخواة, والمندق, وبلجرشي والمراكز التابعة لها.
من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تحذيرها للمواطنين والمقيمين، إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعية إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة، وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.
، "الأرصاد" تنبّه من سحب ممطرة على الباحة .. و"المدني": احذروا ،
المصدر : الخليج 365
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