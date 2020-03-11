، "الأرصاد" تنبّه من سحب ممطرة على الباحة .. و"المدني": احذروا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: تُصحب برياح نشطة سطحية وتستمر حتى السابعة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من سحب رعدية على منطقة الباحة، اليوم، تُصحب برياح نشطة سطحية.

وشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الـ 7 مساءً، مدينة الباحة ومحافظات: الحجرة, والمخواة, والمندق, وبلجرشي والمراكز التابعة لها.

من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تحذيرها للمواطنين والمقيمين، إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعية إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة، وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.حالة الطقس الأرصاد الباحة أمطار