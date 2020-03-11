، "سيميوني": من غير العدل أن يواجهنا ليفربول الليلة دون جمهور ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: ننافس بمستوى عالٍ والمباراة تحمل مطالب كبيرة ولا نستسلم

تحدث مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، دييغو سيميوني؛ عن اللقاء المرتقب مع ليفربول الأربعاء، مؤكداً أن مباراة صعبة تنتظرهم أمام "الريدز".

وقال سيميوني؛ في مؤتمر صحفي: "سنخوض مباراة أمام خصم قوي وسنضطر إلى بذل جهد كبير للعب أمامهم، والخبرات تفيد ولكن أحياناً تتكرّر الأخطاء".

ورداً على تصريحات مدرب ليفربول يورغن كلوب؛ بأن "أتلتيكو لا يستسلم"، قال سيميوني: "أظهر أداؤنا في السنوات الماضية أننا ننافس بمستوى عالٍ، والمباراة تحمل مطالب كبيرة وعلينا فهم المباراة التي نريد خوضها".

وتابع سيميوني؛ حديثه عن كيفية التصدّي لليفربول، قائلاً: "لديّ فكرة لقيادة المباراة، وهناك مَن يقول إنني سأهاجم لكي يبدو مظهرنا جيداً، ولكن هذا ليس حقيقياً، والواقع سيكون داخل الملعب، والخصم سيجعلك تعاني وسنحصل على فرص معاكسة"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

واختتم سيميوني؛ حديثه بحسب "سكاي نيوز عربية" عن امتلاكه شكوكاً حول لعب المباراة دون جماهير قائلاً: "سمعنا شائعات عن إمكانية اللعب دون جماهير، وأتمنى أن تقام في حضور الجماهير؛ لأن غيابهم لن يكون عدلاً لليفربول، بعدما لعبنا في وجود جماهيرنا، وجمهور ليفربول مهم جداً لفريقه".

ويستضيف ملعب "الإنفيلد" إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يجمع ليفربول وأتلتيكو، علماً أن مباراة الذهاب انتهت بهدف نظيف للنادي الإسباني.دييغو سيميوني ليفربول مدريد