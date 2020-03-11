شكرا لقرائتكم خبر عن أسد يلتهم ’’تمساح ضخم’’ أثناء نومه.. وعندما أوشك على افتراسه استيقظ وكانت الصدمة (فيديو لأصحاب القلوب القوية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عرضت جريدة ديلي ميل البريطانية مجموعة صور للمصور الأمريكي جاكوار لعملية صيد تماسيح من قبل أسد أمريكى ( بوما ) .

وهم عبارة عن 10 صور لمراحل التخفى والهجوم والفتك بالفريسة .

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أسد يلتهم ’’تمساح ضخم’’ أثناء نومه.. وعندما أوشك على افتراسه استيقظ وكانت الصدمة (فيديو لأصحاب القلوب القوية)



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عملية التخفى والمراقبة قبل الهجوم على الفريسة السباحة عبر النهر للوصول للفريسة.

السباحة بهدوء حتى لا يلاحظه التمساح

التمساح مستلقى على الأرض مستمتع بحمام الشمس

هجوم الأسد مثل البرق ومفاجئة التمساح القبض على رأس التمساح بأسنانة الحادة حتى لا يتحرك ويفلت منة

التمساح يحاول التخلص من قبضة الأسد الأمريكى التمساح يتألم من شدة قبضة الأسد على رأسة الأسد يركب على فريستة ليوقفة حتى لا تهرب الفريسة إلى النهر استسلم التمساح وأصبح الصياد فريسة

فيما يلي فيديو لنمر الجاكور وهو يلتهم تمساح.