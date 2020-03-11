استخدم خرائط غوغل لمساعدتك في الوقاية من الإصابة بكورونا

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ينصح الأطباء والخبراء بتجنب الأماكن المزدحمة والسفر إلى البلدان المعرضة للخطر، واستخدام تدابير النظافة الشخصية الجيدة، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المعروف علميًا باسم كوفيد -19، ويمكن أن تساعدك خرائط غوغل في تنفيذ بعض من هذه الوصايا.

وأعدت شركة غوغل صفحة مساعدة جديدة؛ غرضها تزويد العملاء بمعلومات محدثة عن الشركات وتفشي كورونا بها، وهي مخصصة لأصحاب الأعمال، حيث تقول الشركة: حدَث ملفك الشخصي على نشاطي التجاري على غوغل (Google My Business) في حال تأثرت بفيروس كورونا، ويمكنك تغيير مواعيد ساعات العمل أو تزويد العملاء بالاحتياطات الإضافية التي يتخذها نشاطك التجاري للوقاية من الفيروس.

وبالنسبة للمستخدمين، فبالإضافة الجديدة لتطبيق خرائط غوغل، تساعدهم في البحث عن معلومات محدثة حول بعض المطاعم المفضلة لديهم والمتاجر والشركات وبالتالي مساعدتهم في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

