النمر يوضح العلاقة بين تناول البيض والكولسترول الضار

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أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين أن تناول بيضتين يومياً لا يرفع نسبة الكولسترول الضار في الجسم إلا في حالة واحدة.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن البيضة الواحدة تحتوي على كلسترول لا يتعدى 186 ملج، وما يحتاجه الإنسان من الكولسترول يومياً في حدود 300 ملغ”.

وأضاف خالد النمر “لذلك الحمية عن البيض لا تفرق كثيراً في مستوى الكولسترول الضار إلا في من لديه ارتفاع بسيط LDL”.

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يذكر أن الكوليسترول هو مادة شمعية توجد في الدم، ويحتاج الجسم إلى مادة الكليستيرول لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبَّب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

فبسبب الكولسترول المرتفع، يمكن أن تتكون ترسُّبات دُهنية في الأوعية الدموية الخاصة بالمريض.

وفي نهاية المطاف، تنمو هذه الترسُّبات وتؤدي إلى صعوبة تدفق الكمية الكافية من الدم عبر الشرايين. وأحيانًا ما تنفجر تلك الترسُّبات فجأةً لتُشكِّل جلطة تسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

وعادةً ما تحدث هذه الحالة نتيجة لاتباع أسلوب الحياة غير الصحي، الأمر الذي يجعل هذا الارتفاع قابلًا للعلاج والوقاية منه، باتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمرينات الرياضية وتناول الأدوية في بعض الأحيان، يمكن خفض الكولسترول المرتفع.

وارتفاع الكولسترول في الدم ليس له أعراض، وإجراء اختبار الدم هو الطريقة الوحيدة للكشف عن إصابتك.

