التعليم تعلن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الأولية

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أعلنت وزارة التعليم عن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث الابتدائي) عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي، في بث مباشر من الساعة 8 ص إلى الساعة 12:30 ظ، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا.

وشددت وزارة التعليم على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ضرورة استخدام الترددات والروابط والتطبيقات الرسمية المعلنة من الوزارة وعدم استخدام أي تطبيقات أو روابط غير رسمية.

ودعت وزارة التعليم، أمس الاثنين، الطلاب لمتابعة دراستهم من مصادر تعليمية غير متزامنة عبر قنوات عين على تردد عربسات، وذلك من خلال تطبيق منظومة التعليم الموحد للاستفادة من خدمات التعليم عن بعد، المعتمد من الوزارة للطلاب فقط.

وبدأت بوابة التعليم الوطنية عين تسهيل الوصول للخدمات والمحتوى الذي تقدمه للطلاب على مدار 24 ساعة ضمن منظومة التعليم الموحد، وذلك بعرض صفحة دخول تعرض شخصيات افتراضية تمثل كل شخصية منها مرحلة من مراحل التعليم المختلفة.

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ويمكن تحميل منظومة التعليم الموحد عبر أنظمة الأندرويد عبر الرابط (اضغط هنا).

كما يمكن تحميل منظومة التعليم الموحد الرابط عبر الآيفون عبر الرابط (اضغط هنا).



