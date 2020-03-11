أرامكو تعلن استياءها من واقعة «عبوة التعقيم» وتوقفها فورًا

أعلنت شركة أرامكو استياءها الشديد من واقعة «عبوة التعقيم»، التي ارتداها عامل داخل أحد مرافق الشركة، مؤكدة إيقاف هذا التصرف فورًا وعدم تكراره.

وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه: «إشارة إلى الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الزملاء مرتديًا ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، تودّ أرامكو السعودية أن تعرب عن استيائها الشديد من هذا التصرف المسيء الذي أريد به التأكيد على أهمية التعقيم، دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة».

وأضافت: «قد قامت الشركة على الفور بإيقاف هذا الفعل واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره».

وتابعت: «تؤكد الشركة حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل».