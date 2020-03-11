السعودية اليوم / مدير جوازات منطقة نجران يتفقد إدارة متابعة الوافدين



نجران 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

تفقّد مدير جوازات منطقة نجران، العميد سعد بن سعيد القحطاني أمس، إدارة متابعة الوافدين بالمنطقة، وكان في استقباله مدير الإدارة الرائد سعد بن عبدالرحمن القحطاني.

واطلع العميد القحطاني خلال جولته على سير العمل بأقسام الإدارة، وأعمال اللجنة الإدارية، وقسم السفر، وإدارة مكافحة التزوير، وأجهزة فحص الوثائق، وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة البصمة بمكتب استقبال المقبوض عليهم من الجهات الأمنية، من خلال الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "وطن بلا مخالف".

والتقى بمدير إدارة الابعاد بسجون المنطقة العقيد محمد صالح القحطاني وناقش معه بعض المقترحات التي تذلل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل وتختصر الكثير من الوقت في إنجاز إجراءات الموقوفين.

وفي نهاية الجولة حث العميد القحطاني العاملين بإدارة متابعة الوافدين على سرعة إنجاز إجراءات الموقوفين أولا بأول وفق الأنظمة والتعليمات.

// انتهى //

08:37ت م

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