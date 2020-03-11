سياسي / فوز بايدن بثلاث ولايات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي



واشنطن 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

فاز جو بايدن بمندوبي ولايات ميسيسيبي وميسوري و ميشيغان في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي اليوم.

ومد المرشح الديموقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية جو بايدن يده إلى منافسه بيرني ساندرز حيث توجه إليه بالقول إن باستطاعتهما معا العمل لإنزال الهزيمة بالرئيس دونالد ترامب في انتخابات نوفمير.

وأضاف "أود أن أشكر بيرني ساندرز ومناصريه على شغفهم وطاقتهم التي لا تنضب".

وأشارت اتجاهات التصويت إلى أن نائب الرئيس السابق فاز بسهولة على ساندرز في ميشيغان، التي تعد الجائزة الكبرى في هذه الجولة من أجل نيل ترشيح الحزب الديموقراطي للرئاسة.

وقبل انتخابات الثلاثاء كان بايدن قد جمع 670 مندوبا مقابل 574 لساندرز.

ومايزال أمامهما نحو أكثر من 57 جولة انتخابات تمهيدية، وعلى المرشح الفائز أن يجمع 1,991 مندوبا لضمان نيل ترشيح الحزب.

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