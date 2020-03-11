السعودية اليوم / تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين وكوريا الجنوبية



بكين / سيئول 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

سجلت الصين اليوم 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) و22 حالة وفاة.

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة بأن حالات الإصابة في مختلف أنحاء الصين ارتفعت بعد إضافة الحالات الـ24 الجديدة إلى 80778 حالة إصابة بينما ارتفعت حالات الوفاة إلى 3158 حالة.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد أعلن أمس السيطرة بصورة أساسية على انتشار فيروس كورونا في مقاطعة هوبي وعاصمتها مدينة ووهان بؤرة انتشار الفيروس.

من جانب آخر قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الكورية إن كوريا الجنوبية سجلت 242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم ليصل العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد إلى 7755 حالة.

وجاءت أحدث الأرقام بعد يوم من تراجع معدل الإصابات الجديدة إلى أدنى مستوى خلال 11 يوما.

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