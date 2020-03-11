أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي ثماني حالات إضافية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لأربع مواطنات بحرينيات ومواطنين بحرينيين بالإضافة إلى سعوديتين، ليصل بذلك إجمالي الحالات المتعافية إلى 30 حالة حتى الآن . وأكّدت الوزارة أنَّها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة البحرينية تعلن تعافي سعوديتين من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.