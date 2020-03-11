الداخلية توثق عملية الإطاحة بعصابة «السطو المسلح» في الرياض

وثقت وزارة الداخلية عملية الإطاحة بعصابة السطو المسلح التي تورطت في سرقة أموال أحد البنوك بعد إطلاق النار على فريق نقل الأموال بالرياض، وتعود تفاصل الجريمة التي وقعت أحداثها بحي الشفاء في مدينة الرياض، إلى يوم 15 ربيع الثاني الماضي، وتحديدًا في تمام الساعة 10:50 صباحًا، توقفت سيارة نقل الأموال أمام البنك بينما بدأ الفريق المختص بنقل الأموال، بينما اعترضهم عناصر مسلحة وباغتتهم بإطلاق النار، واستولى المتهمون على مليون و950 ألف ريال ولاذوا بالهرب، ووفق مقطع فيدية بثه حساب «الأمن العام»، عبر «تويتر».

وأسفرت إجراءات البحث والتحري التي باشرها رجال الأمن وفريق التحقيق عن حصر دائرة الاشتباه في 4 مواطنين استخدموا سيارة مسروقة لتنفيذ جريمتهم والهرب بها، وتم القبض على زعيم التشكيل العصابي، واسترداد المتهم الهارب من الدولة التي هرب إليها، بينما أطاحت الجهات الأمنية اليوم بالمتهم الثالث، ولا تزال تكثف جهودها لتوقيف المتهم الرابع، بينما كشفت إجراءات التحري أن نفس التشكيل نفذ جريمة أخرى بذات الأسلوب في 4/ 8/ 1440 هـ، واستولوا –حينئذ- على 250 ألف ريال.

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