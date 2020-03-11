تفاصيل كاملة.. وزارة الصحة تعلن شروط ومسوغات «الابتعاث الخارجي»

أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب الترشح للابتعاث الخارجي لجميع منسوبي وزارة الصحة من موظفي الخدمة المدنية والتشغيل الذاتي بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب ممثلة لوكالة الوزارة للموارد البشرية، وأشارت الوزارة، في تغريده عبر حسابها بـ«تويتر» أنه سيتم التقديم استقبال طلبات الترشح لفرص الابتعاث الخارجي ٢٠٢٠م اعتبارًا من تاريخ ١ إبريل ٢٠٢٠م.

الشروط والتعليمات العامة التي يلزم مراعاتها:

- أن يكون المتقدم من أحد منسوبي الوزارة أمن موظفي الخدمة المدنية بديوان الوزارة أو مديريات الشؤون الصحية أو التجمعات الصحية أو من موظفي التشغيل الذاتي بديوان الو ارة أو مديريات الشؤون الصحية فقط

- ألا يقل تقدير الأداء الوظيفي للموظف لآخر سنة عن (جيد جد).

- ألا يكون المرشح ممن أخل بواجباته الوظيفية أو صدرت بحقه عقوبة تأديبية جراء تقصير في أداء العمل خلال العامين السابقين للترشيح، وألا يكون محالا إلى التحقيق أو مكفوف اليد أو طرفًا في قضية قائمة.

- ألا يكوون المرشح ممن سبق أن انتهيت بعثته أو إيفاده نتيجة إهمال أو تقصير منه أو لضعف مستواه الدراسي أو لسلوك غير مقبول.

- أن تكون كافة بياناتك محدثة على نظام إدارة الموارد البشرية (موارد (.

- تعبئة استمارة طلب الموافقة على الابتعاث كاملة واعتمادها من أصحاب الصلاحية قبل استكمال تقديم الطلب بالبوابة.

- أن يكون التخصص المطلوب والدرجة العلمية متوافقًا مع الخطة المعتمدة من الوزارة.

- أن يكون المؤهل المراد دراسته امتدادًا لتخصص المرشد الحالي.

- أن يكون القبول معتمدًا من إحدى المؤسسات التعليمية الموصي بها من وزارة التعليم في الدرجة والتخصص وصادرًا من -الجهة التعليمية مباشرةً وليس من خلال وسيط.

- أن يكون مسمى البرنامج مطابقًا لما تم الترشح عليه.

- أن يكون لدى المرشحين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية شهادة تصنيف وبطاقة تسجيل مهني سارية المفعول بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية بناءً على اَخر مؤهل دراسي.

- أن يكون القبول الدراسي بنظام الانتظام الكامل Time Full )) ومحددًا فيه بداية ونهاية الدراسة والمدة الدراسية ولا يقبل القبول الصادر وفقًا لأنظمة الدارسة التالية: الدوام الجزئي (Part Time) و التعليم عن بعد (ON Line).

- ضرورة متابعة البريد الإلكتروني الخاص بك على مجال الوزارة باستمرار ومتابعة رسائل الجوال النصية التي تصلك من بوابة و زارة الصحة.

- ضرورة التقيد بالحضور في مواعيد مطابقة المستندات علمًا بأنه إذا تلقيت رسالتين بموعد المطابقة ولم تحضر فسوف يتم استبعاد طلبك.

- التأكد من تحميل المرفقات المطلوبة فقط بصيغة PDF أو JPEG بحيث لا يزيد حجم كول مرفق عن 2ميجا بايت.

- تكون المفاضلة بين المتقدمين على نفس التخصص والدرجة العلمية وفقًا لمعايير مفاضلة تعتمد على النقاط التالية:

حاجة المنطقة.

مستوى الجهة التعليمية.

جودة البرنامج الدراسي.

المعدل التراكمي لآخر مؤهل دراسي.

تقويم الأداء الوظيفي.

سنوات الخدمة.

وجود ابتعاث وايفاد السابق.

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مرئيات الإدارة العامة المختصة.

شروط التقديم للأطباء

- أن يكون تاريخ بداية الدراسة بعد 60 يومًا على الأقل من تاريخ تقديم الطلب.

- أن يكون القبول من إحدى الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى جمهوريتي فرنسا وكوريا الجنوبية، وذلك لوجود اتفاقيات تدريب مع هاتين الدولتين.

- أن يكون القبول غير مشروط بدراسة اللغة وتلك للدول الناطقة باللغة الإنجليزية.

- للأطباء المقيمين المتقدمين على مرحلة التخصص الطبي يلزم ألا تقل مدة الدراسة فيها عن 3سنوات.

- للمتقدمين على مرحلة الزمالة أو التدريب في التخصص الدقيق يلزم أن يكون القبول في نفس مجال التخصص و أن يشتمل البرنامج الدراسي على ممارسة عملية/ سريرية وليس للمشاهدة أو المشاركة او البحث العلمي فقط.

للمتقدمين على مرحلة الماجيستير:

- يقتصر ذلك على تخصصات الصحة العامة والأسنان.

- لتخصصات الأسنان يلزم أن يشتمل البرنامج الدراسي على ممارسة عملية/ سريرية.

- على المتقدمين للتدريب الخارجي مدة تزيد عن ستة أشهر مراعاة ما يلي:

- أن يتضمن القبول الدراسي التكلفة المالية للتدريب مع التأكد من تسجيل تكلفة التدريب بالحقل المتخصص لذلك بالبوابة.

- أن يكون المرشح ملمًّا باللغة التي يدار بها البرنامج، ومحققًا لشروط اللغة إن وجدت.

- أن يكون التخصص المطلوب التدريب فيه متوافقًا مع طبيعة عمل المرشح.

- أن يشتمل البرنامج الدراسي على ممارسة عملية/ سريرية.

- ألا يكون البرنامج الدراسي مخصصًا فقط للطلاب الأجانب.

شروط التقديم لغير الأطباء

- أن يكون المتقدم قد أمضى سنة على الأقل في الخدمة الحكومية عند تقديم طلب الابتعاث.

- ألا يتجاوز العمر (40 سنة) للمرشحين لدرجة البكالوريوس ولا يتجاوز (45 سنة) لمرشحي درجة الماجيستير عند بداية الدراسة.

- ألا يكون تاريخ بداية الدراسة أقل من أربعة أشهر وألا يزيد عن عام من تاريخ تقديم الطلب على البوابة.

- أن يكون القبول الدراسي للبرنامج (غير مشروط) بدراسة اللغة الإنجليزية، وذلك في حال حصول المرشح على مؤهل دراسي من جامعات إحدى الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، أومن خريجي أقسام اللغة الإنجليزية.

- في حال كان القبول مشروط بدراسة، فإنه يلزم إرفاق قبول لدراسة اللغة موضحًا فيه المدة وتاريخ بداية ونهاية الدراسة، كما يشترط إرفاق شهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية وفقًا لما يلي:

- أن تكون شهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية ساريةً عند تقديم الطلب.

- أن يكون المتقدم لدرجة البكالوريوس حاصلًا على درجة (5) في اختبار (IELTS) و(5.5) للتقديم على درجة الماجيستير أو ما يعادلهما في اختبارTOEFL IBT) ).

- تتولى الإدارة العامة للشؤون الأكاديمية والتدريب التحقق من شهادات مستوى اللغة الإنجليزية المرفقة بطلب الابتعاث.- باستثناء خريجي أقسام اللغة الإنجليزية، فإنه يستلزم للحاصلين على أخور مؤهل من داخل المملكة إرفاق شهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية حسب الدرجات المحددة، سواء كان القبول مشروط أو غير مشروط بدراسة اللغة.