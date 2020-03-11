السعودية اليوم / بوليفيا تعلن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد



لاباز 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية ببوليفيا أمس تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة البوليفي أنيبال كروزفي مؤتمر صحافي بالعاصمة لاباز:" إن الأمر يتعلق بسيدتين زارتا مؤخرا إيطاليا، التي تشهد تفشيا للفيروس".

وأضاف أن الحالتين سجلتا بمدينتي أورورو وسان كارلوس، مشيرا إلى أنه تم إخضاع المصابتين للعزل الصحي.

وباشرت وزارة الصحة البوليفية اتخاذ التدابير اللازمة للحد من احتمال انتشار الوباء ورصد حالات الإصابة المحتملة.

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06:11ت م

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