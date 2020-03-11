قرار عاجل من "أرامكو" بعد تداول صورة عنصرية لوافد آسيوي بـ"مكنة تعقيم"

قرار عاجل من أرامكو بعد تداول صورة عنصرية لوافد آسيوي بـمكنة تعقيم

الأربعاء 11 مارس 2020

علقت شركة أرامكو السعودية، على الصورة التي تم تدوالها خلال الساعات القليلة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الوافدين الآسيويين مرتديا ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها.



وقالت الشركة عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "إشارة إلى الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الزملاء مرتدياً ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، تود أرامكو السعودية أن تعرب عن استيائها الشديد من هذا التصرف المسيء الذي أريد به التأكيد على أهمية التعقيم، دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة".

وأضافت في تغريدة أخري: "وقد قامت الشركة على الفور بإيقاف هذا الفعل واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره. وتؤكّد الشركة حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل".

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وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة السعودية، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل المملكة وصل إلى 20 حالة، تبين أنهم (10 ذكور – 10 إناث)، ومتوسط أعمارهم 47 عاما، 7 حالات منها ارتبطت بالقدوم من إيران وثلاث حالات من العراق وثلاثة مروا بإيران والعراق واثنان من مصر وحالة من الفلبين وهي بوضع صحي حرج وعلى أجهزة التنفس الصناعي، وأربعة اكتسبوا العدوى من مخالطة حالات إيجابية.

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وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفايروس كورونا الجديدحول العالم بلغ 114 ألف حالة تم رصدها في 115 دولة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 64 ألف حالة حتى الآن، وبنسبة 56% من مجموع الحالات، كما بلغ عدد الوفيات 4000 حالة وبنسبة 3.4% من إجمالي الحالات المسجلة.

وحذر متحدث الصحة من تناقل الشائعات وبعض مقاطع الفيديو أو طرق تواصل معينة، فالمجتمع هو خط وقاية والحماية لصد هذه، مؤكداً أهمية التزام أفراد المجتمع كافة باتباع النصائح والإرشادات التوعوية للتعامل مع فايروس كورونا الجديد، والتواصل مع مركز اتصال صحة 937 للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بكورونا.