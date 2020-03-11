، إخضاع فريق "خويلدية القطيف" لفحص كورونا بعد وصولهم محايل عسير ،

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كشفت مصادر "الخليج 365" عن إخضاع 23 لاعبًا وإداريًا من فريق الخويلدية من القطيف للفحص للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا. وكان الإجراء قد تم في محايل عسير بعد وصول الفريق للمحافظة لخوض لقاء مع فريق الشهيد ضمن مرحلة إياب دور الـ 16 لتصفيات المملكة المؤهلة لدوري الدرجة الأولى تحت سن 19 عامًا، إلا أنه صدر توجيه وكيل وزارة الرياضة بتأجيل اللقاء إلى وقت لاحق بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكان فريق الخويلدية قد وصل إلى عسير الأحد الماضي وتحديدًا إلى مطار أبها لتقله حافلة إلى محايل ليجري في مساء اليوم نفسه تدريباته على أرض ملعب الشهيد قبل أن يصدر التوجيه بتأجيل اللقاء ويخضع الفريق والمرافقون له من الجهاز الفني والإداري للفحص للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا ومن ثم مغادرة المحافظة بعد أن تم التأكد من سلامتهم جميعًا.
إخضاع فريق "خويلدية القطيف" لفحص كورونا بعد وصولهم محايل عسيرمحمد طيران الخليج 365 2020-03-11
كشفت مصادر "الخليج 365" عن إخضاع 23 لاعبًا وإداريًا من فريق الخويلدية من القطيف للفحص للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا. وكان الإجراء قد تم في محايل عسير بعد وصول الفريق للمحافظة لخوض لقاء مع فريق الشهيد ضمن مرحلة إياب دور الـ 16 لتصفيات المملكة المؤهلة لدوري الدرجة الأولى تحت سن 19 عامًا، إلا أنه صدر توجيه وكيل وزارة الرياضة بتأجيل اللقاء إلى وقت لاحق بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكان فريق الخويلدية قد وصل إلى عسير الأحد الماضي وتحديدًا إلى مطار أبها لتقله حافلة إلى محايل ليجري في مساء اليوم نفسه تدريباته على أرض ملعب الشهيد قبل أن يصدر التوجيه بتأجيل اللقاء ويخضع الفريق والمرافقون له من الجهاز الفني والإداري للفحص للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا ومن ثم مغادرة المحافظة بعد أن تم التأكد من سلامتهم جميعًا.
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
02:05 AM
أدى ذلك لتأجيل لقائهم بـ"الشهيد" وغادروا المحافظة بعد التأكد من سلامتهم
كشفت مصادر "الخليج 365" عن إخضاع 23 لاعبًا وإداريًا من فريق الخويلدية من القطيف للفحص للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا. وكان الإجراء قد تم في محايل عسير بعد وصول الفريق للمحافظة لخوض لقاء مع فريق الشهيد ضمن مرحلة إياب دور الـ 16 لتصفيات المملكة المؤهلة لدوري الدرجة الأولى تحت سن 19 عامًا، إلا أنه صدر توجيه وكيل وزارة الرياضة بتأجيل اللقاء إلى وقت لاحق بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكان فريق الخويلدية قد وصل إلى عسير الأحد الماضي وتحديدًا إلى مطار أبها لتقله حافلة إلى محايل ليجري في مساء اليوم نفسه تدريباته على أرض ملعب الشهيد قبل أن يصدر التوجيه بتأجيل اللقاء ويخضع الفريق والمرافقون له من الجهاز الفني والإداري للفحص للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا ومن ثم مغادرة المحافظة بعد أن تم التأكد من سلامتهم جميعًا.
، إخضاع فريق "خويلدية القطيف" لفحص كورونا بعد وصولهم محايل عسير ،
المصدر : الخليج 365
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