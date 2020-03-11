، البحرين .. شفاء 4 سعوديين بعد إصابتهم بفيروس كورونا ،

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أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي أربع حالات لمصابين سعوديين من فيروس كورونا (كوفيد 19) مواطنان اثنان ومواطنتان سعوديتان، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين إلى 30 حالة حتى الآن.
وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوص المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.البحرين فيروس كورونا الجديد
البحرين .. شفاء 4 سعوديين بعد إصابتهم بفيروس كوروناحامد العلي الخليج 365 2020-03-11
أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي أربع حالات لمصابين سعوديين من فيروس كورونا (كوفيد 19) مواطنان اثنان ومواطنتان سعوديتان، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين إلى 30 حالة حتى الآن.
وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوص المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
01:04 AM
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
04:22 AM
بعد تلقيهم العلاج والرعاية تحت إشراف طاقم أحد مراكز العزل
أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي أربع حالات لمصابين سعوديين من فيروس كورونا (كوفيد 19) مواطنان اثنان ومواطنتان سعوديتان، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين إلى 30 حالة حتى الآن.
وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوص المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.
، البحرين .. شفاء 4 سعوديين بعد إصابتهم بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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