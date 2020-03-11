شكرا لقرائتكم خبر عن زوجان يفتحان هدية بعد سنوات من الزواج ليجدو مفاجأة غيرت مجرى حياتهم!.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعتبر الهدايا بشكل عام مصدر جيد للسعادة، خاصةً إذا كانت من شخص قريب، سواء صديق، قريب، و لكنها تظل واحدة من أروع الطرق التي تعبر عن مدى احترام أو حب الشخص للآخر، و هذا ما جعل أحد المدعوين لحفل زفاف في الولايات المتحدة الأمريكية أن يهدي زوجان يوم زفافه واحدة من أغرب الهدايا على الإطلاق في العصر الحالي، و المثير أن صاحب الهدية طلب من الزوجان ألا يفتحان هذه الهدية إلا بعد حدوث مشكلة كبيرة بينهما.



تعود تفاصيل الواقعة الطريفة عندما قرر أحد الأزواج أن يفتحون هدية كانوا ق حصلوا عليها يوم زفافهم قبل حوالي 9 سنوات من الآن، و كانت مقدمة الهدية قد قالت لهم و أخبرتهم ألا يفتحوا هذه الهدية إلا بعد حدوث مشاجرة كبيرة بينهم، و هو ما جعل الزوجان ينفذان تلك الوصية التي أوصتهم بها صديقتهم على حد قولهم، بحسب تقرير نشرته جريدة الصن البريطانية.

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زوجان يفتحان هدية بعد سنوات من الزواج ليجدو مفاجأة غيرت مجرى حياتهم!.. شاهد





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تقول الصحيفة في التقرير، أن كاتي جين، و زوجها كان قد تلقيا هدية من عمتهما أليسون، و كتبت ورقة صغيرة مع الهدية مدون بها طلب بعدم فتح الهدية على الإطلاق إلا في حالة حدوث مناوشات زوجية بينهما.



و أضافت الزوجة في تصريح للجريدة البريطانية، أنه بالفعل تشاجرنا أنا و زوجي مرات عديدة، و لكنها مشاجرات عادية تحدث بين الكثير من الأزواج، و ليست بمناوشات كبيرة، ربما اختلاف في وجهات النظر فقط، و على الرغم من كل تلك السنوات فلم نقرر أن نفتح الهدية.



و أضافت أن فكرة فتح هذه الهدية تأجلت كثيراً، حتى تم تأجيلها لتسع سنوات، و بحسب تصريحات الزوجة، لأنه من الممكن أن يكون خلافات حادة بيني و بين زوجي، و حينها سنضطر لفتح تلك الهدية الغريبة.



و بعد سنوات عديدة و خلاف كبير قد حدث بينهما، قام الزوجان بفتح الهدية، ليجدوا في محتوياتها، مجموعة من أكواب الشراب، و مبلغ مالي للزوج، يقوم به الزوج بشراء مجموعة الزهور لزوجته بسبب الخلافات الزوجية، و مبلغ مالي أيضاً مخصص للزوجة، تقوم به بشراء أي شئ لزوجها لاحتواء الغضب.



تقول الزوجة كاتي جين، أن هذه الهدية عرفت مقدارها بعد مرور سنوات على زواجي، و أدركت حينها أنه يمكن حل جميع الخلافات بيني و بين زوجي بأشياء بسيطة للغاية، و وجهت كلمة لعمتها قائلة لها شكراً على ما فعلتيه معنا.