اقتصادي / سفير المملكة لدى النيجر يشارك في افتتاح الدورة الخامسة لتهيئة ولاية مجلس برلمان الدول الأعضاء في الإكواس



نيامي 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي في فعاليات حفل افتتاح الدورة الخامسة لتهيئة ولاية مجلس برلمان الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

حضر الحفل الذي أقيم في العاصمة النيجرية نيامي فخامة رئيس جمهورية النيجر محمدو إسفو ومسؤولو الإكواس والسفراء المعتمدون لدى جمهورية النيجر.

يذكر أن منظمة "الإكواس" منظمة اقتصادية تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول غرب أفريقيا.

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02:06ت م

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