سياسي / وزير الدولة بالخارجية السودانية يلتقى مسؤولة ألمانية



الخرطوم 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

التقى وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمرالدين إسماعيل بمكتبه اليوم، كبير واضعي السياسات في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية السيدة ماري لينا

ماي التي تزور الخرطوم حاليا.

وبحث اللقاء أوجه التعاون بين السودان وألمانيا في شتى المجالات التنموية خاصة في مجالات توليد الطاقة والزراعة والتجارة والتعليم والتدريب المهني، وذلك في ضوء قرار البرلمان الألماني الصادر مؤخرا باستئناف التعاون التنموي مع السودان بعد انقطاع دام ثلاثة عقود.

و أشادت السيدة ماي بالأجواء الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين خاصة عقب زيارة الرئيس الألماني للسودان، معربة عن رغبة بلادها في مساندة السودان ودعمه خلال الفترة الانتقالية بما يدعم إرساء الاستقرار والتنمية.

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03:31ت م

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