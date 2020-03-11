السعودية | إصدار 224 ألف سجل تجاري لشركات ومؤسسات خلال 2019

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بلغ عدد السجلات التجارية المصدرة للشركات والمؤسسات خلال العام الماضي 2019، إلى نحو 244032 سجلا تجاريا، بحسب ما أوضحه عبدالرحمن الحسين؛ المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة.

وقال وفقا لـ”الاقتصادية” الحسين، أن عدد السجلات التجارية القائمة للشركات يبلغ 169.045 حتى نهاية 2019، فيما بلغ عدد السجلات التجارية القائمة للمؤسسات 1.044.296 حتى نهاية العام نفسه.

وأضاف، أنه بذلك بلغ عدد السجلات القائمة الصادرة للشركات والمؤسسات بنهاية العام الماضي، 1213341 سجلا.

وفقا لأنظمة الوزارة، تمكن خدمة إصدار السجل التجاري العميل من إصدار سجل تجاري إلكترونيا والموافقة عليه من قبل الموظف المختص إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة، ويصل الوقت المستغرق لإتمام إصدار سجل تجاري 180 ثانية من بداية الطلب إلى أن يتم إصداره للمؤسسات الفردية.