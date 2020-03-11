شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية يستضيف 11 إدارة في برنامج الإرشاد النفسي والان نبدء بالتفاصيل

دشن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د.ناصر الشلعان برنامج الإرشاد النفسي والاجتماعي صباح أمس في الخبر، الذي تستضيفه تعليم المنطقة بحضور 11 إدارة تعليمية.

وقال الشلعان خلال افتتاح البرنامج: إن القيادة الرشيدة تولي التعليم الاهتمام والرعاية منذ تأسيسها الذي أثمر هذه النهضة التعليمية في كافة أرجاء الوطن، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بكافة فئات الطلاب لاسيما الموهوبين والموهوبات التي تحتاج لاهتمام خاص لما لهم من احتياجات ورعاية نفسية تمكن الموهوب من الانطلاق إلى عالم الإبداع، وأكد أن المملكة بفضل الله تملك الإمكانيات والدعم اللامحدود من القيادة ورؤية وطن 2030 لبناء مجتمع معرفي متطور منتج يدعم الإبداع والابتكار، ونوه إلى أهمية محتوى البرنامج لما له من أثر نوعي على الميدان التعليمي إضافة إلى دراسات الحالات علميا، والخروج بالتوصيات اللازمة بالاستناد على خبرات ومؤهلات الزملاء والزميلات من المشاركين في البرنامج. معربا عن ترحيب أسرة التعليم في المنطقة بالشرقية باستضافة المشاركين من مناطق المملكة لإثراء البرنامج بما يناسب أهميته.

من جهته قال مشرف الموهوبين في وزارة التعليم عبدالله الهذلي، إن البرنامج يسعى لتحقيق أهداف داعمة ومؤثرة إيجابيا على الموهوب، وتعد تفعيلا للتعاون بين المدرسة والأسرة لبناء شخصية الموهوب لبلورة هذا الدعم ولتسخيره لخدمة كافة الموهوبين في الوطن الذي يزخر بالمواهب في كافة المجالات، مشيرا إلى تميز تعليم المنطقة الشرقية في اكتشاف المواهب وصقلها ودعمها وتوجيهها نحو التمييز. وبدوره أكد مدير إدارة الموهوبين في تعليم الشرقية تركي التركي أن البرنامج يستهدف 22 مشرفا ومشرفة للموهوبين في 11 إدارة تعليمية، بالإضافة إلى تعليم الشرقية ويشمل 9 جلسات رئيسة بحضور أصحاب الخبرة والكفاءات، ويشمل أفضل السبل والطرائق لتحديد سمات وخصائص الموهوبين واحتياجاتهم النفسية والاجتماعية والمشكلات التي قد تواجههم حاليا أو مستقبلا، ووضع الحلول المناسبة لكل مشكلة قد تطرأ للموهوب أو المبدع عطفا على تعزيز الشخصية ورفع مستوى السمات والخصائص.

وأوضح التركي أن محتوى البرنامج سينقل عبر المشرفين لكافة المدارس لرعاية المواهب السعودية التي باتت تتقدم بسرعة فائقة وتحصد الجوائز العالمية، وتملك العديد من براءات الاختراع التي ستجعل المملكة بإذن الله في مصاف الدول التي تحقق الاقتصاد المعرفي.