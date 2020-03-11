شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة آلية تطبيق منصة تعليم المدارس والان نبدء بالتفاصيل

اجتمع المساعدان للشؤون التعليمية بتعليم الشرقية د. سامي العتيبي وفاطمة الفهيد، مؤخرا، بمديري ومديرات المكاتب؛ لمناقشة آليات تطبيق منصة منظومة التعليم الموحدة لمدارس المنطقة الشرقية.

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