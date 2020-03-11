شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 57 مواطنا من عمان إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل
» توجيهات القيادة
وأوضح الثقفي أن ذلك جاء انطلاقا من توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله-؛ من أجل رعاية مواطني المملكة في الخارج، وتقديم كافة التسهيلات لهم.
» إلغاء رحلات
وأضاف: إنه وبناء على توجيهات وزير الخارجية، باشرت سفارة المملكة في مسقط، منذ مساء يوم الإثنين الماضي، باستقبال مكالمات المواطنين، الذين ألغيت رحلاتهم المتوجهة من مطار مسقط الدولي إلى المملكة، وتوجه الرجل الثاني بالسفارة حزام العجمي، وموظفا قسم السعوديين، أحمد بديوي، وحسين ركن، ورئيس قسم المراسم بالسفارة خالد المطوع إلى مطار مسقط.
» تحويل المواطنين
وأشار إلى تحويل المواطنين إلى عدد من الفنادق، وجرى الترتيب مع شركات الطيران؛ لضمان نقل هؤلاء المواطنين إلى المملكة على متن رحلاتهم، مساء يوم أمس الثلاثاء.
» استئناف الرحلات
وأحاطت سفارة المملكة لدى سلطنة عمان المواطنين بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومطار مسقط الدولي لفترة مؤقتة، وفق الجداول المعتادة؛ لتمكين المواطنين من العودة إلى المملكة.
» تعليق سفر
جاء ذلك، بعد صدور بيان إلحاقي من وزارة الداخلية، يقضي بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى كل من «عمان، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، وإسبانيا»، وتعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان بها خلال 14 يوما سابقة لقدومه، وإيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة، فيما تم استثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر نقل 57 مواطنا من عمان إلى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.