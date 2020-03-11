شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 57 مواطنا من عمان إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد الثقفي لـ«اليوم»، عن وجود تنسيق وترتيب مع السلطات العمانية، بالإضافة إلى شركات الطيران، لنقل 57 مواطنا سعوديا إلى المملكة، وذلك يوم أمس الثلاثاء.

» توجيهات القيادة

وأوضح الثقفي أن ذلك جاء انطلاقا من توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله-؛ من أجل رعاية مواطني المملكة في الخارج، وتقديم كافة التسهيلات لهم.

» إلغاء رحلات

وأضاف: إنه وبناء على توجيهات وزير الخارجية، باشرت سفارة المملكة في مسقط، منذ مساء يوم الإثنين الماضي، باستقبال مكالمات المواطنين، الذين ألغيت رحلاتهم المتوجهة من مطار مسقط الدولي إلى المملكة، وتوجه الرجل الثاني بالسفارة حزام العجمي، وموظفا قسم السعوديين، أحمد بديوي، وحسين ركن، ورئيس قسم المراسم بالسفارة خالد المطوع إلى مطار مسقط.

» تحويل المواطنين

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وأشار إلى تحويل المواطنين إلى عدد من الفنادق، وجرى الترتيب مع شركات الطيران؛ لضمان نقل هؤلاء المواطنين إلى المملكة على متن رحلاتهم، مساء يوم أمس الثلاثاء.

» استئناف الرحلات

وأحاطت سفارة المملكة لدى سلطنة عمان المواطنين بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومطار مسقط الدولي لفترة مؤقتة، وفق الجداول المعتادة؛ لتمكين المواطنين من العودة إلى المملكة.

» تعليق سفر

جاء ذلك، بعد صدور بيان إلحاقي من وزارة الداخلية، يقضي بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى كل من «عمان، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، وإسبانيا»، وتعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان بها خلال 14 يوما سابقة لقدومه، وإيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة، فيما تم استثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.