شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مشتركة تتلف 100 كيلو أغذية غير صالحة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية محافظة الخبر ممثلة في إدارة صحة البيئة بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء حملة رقابية مشتركة على محلات العطارة للكشف عن المستحضرات المحظورة والوصفات ذات الادعاءات الطبية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي أن البلدية تقوم بهذه الحملات انطلاقًا من الشراكة بين الجهات ذات العلاقة للتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة والتعليمات، حيث تمت زيارة 50 منشأة تم خلالها رصد 7 محلات مخالفة، ومصادرة وإتلاف ما يزيد على 100 كيلو منتجات تحمل ادعاءات طبية، ومستحضرات مجهولة المصدر ومواد منتهية الصلاحية، ومستحضرات غير مسجلة.

وأكد م. الزايدي أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق الجزاءات النظامية بحق المنشآت المخالفة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، مؤكدا استمرار الجولات الميدانية الرقابية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، وأن البلدية حريصة على عدم التساهل فيما يخص صحة الفرد والمجتمع، مهيبًا بجميع المواطنين والمقيمين الحرص بأن يشاركوها حرصها عبر الالتفات لما يقدم لهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، داعيًا الجميع للإبلاغ عن الملاحظات من خلال مركز 940.