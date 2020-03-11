شكرا لقرائتكم خبر عن إقرار جائزة للتميز في مجال الجودة بأمانة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح م. الجبير أن هذه الجائزة تأتي للمنافسة نحو تحقيق التميز، من خلال تقديم تقرير تعقيبي مفصل عن فرص التحسين لكفاءة الأداء الوظيفي في قطاع الأمانة وكافة البلديات، ووضع آليات وجداول زمنية لتطبيقها، بواسطة خبراء الجودة وزيادة الإنتاجية في معايير تحسين الموظف المتميز والموظف المساند المتميز والموظف المبدع والإدارة والبلدية المتميزة على مستوى جودة العمل، وكذلك نزاهة الأداء في العمل البلدي.
وأشار م. الجبير خلال الاجتماع الذي عقد مع لجنة التميز بأمانة المنطقة الشرقية، إلى أنها تحفز النطاق المؤسسي بأمانة المنطقة الشرقية ضمن تطوير وتأهيل الموظف للارتقاء بمستويات التميز في تحسين كفاءة العمل.
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