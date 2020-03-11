شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: دور الغرف التجارية مهم في الحراك الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، وأعضاء مجلس الإدارة.

واطلع سموه على التقرير السنوي للغرفة للعام الماضي 2019م، مؤكدا أن الدعم السخي والتسهيلات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- لقطاع الأعمال، أسهمت في نمو القطاع الاقتصادي، وتعزيز المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي، مبينا أن دور الغرف التجارية مهم في الحراك الاقتصادي والتنموي الذي تشهده المملكة، مع أهمية مواكبة رؤية المملكة 2030، عبر برامج ومبادرات مبتكرة، والحرص على دعم رواد ورائدات الأعمال الشباب، ودعم المشروعات الريادية ذات القيمة المضافة، متمنيا سموه لمجلس الإدارة التوفيق في مهام عملهم.

من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على دعمهما المتواصل والمستمر للغرفة وأنشطتها، ورعايتهما الدائمة للمبادرات التي تطلقها الغرفة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على الغرفة ومنتسبيها.