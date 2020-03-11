شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل فتحات الدوران بجزر «طيبة الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

تقوم أمانة المنطقة الشرقية بأعمال الإصلاحات في شوارع أحياء متفرقة بالدمام، حيث يتم تعديل بعض فتحات الدوران بالجزر الوسطية بحي طيبة، ضمن أعمال مبادرة تحسين المشهد الحضري التي تنفذها إدارة صيانة الطرق بوكالة التعمير والمشاريع. كما تقوم الأمانة أيضا بأعمال دهانات شارع الأزدي بالدمام، ضمن أعمال الصيانة الدورية التي تنفذها إدارة صيانة الطرق.

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