شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون ريال حقوق مستردة بـ«عمل الخبر» والان نبدء بالتفاصيل
وكشف مدير عمل الخبر منصور آل بن علي عن إحصائية لمقدمي الدعاوى المنتهية بالصلح وهم 14 جنسية تضمنت 32% للمواطنين، و32٪ من الجنسية الهندية، تليها البنجلاديشية بنسبة 11٪ و6٪ للجنسية المصرية و19٪ لجنسيات مختلفة من إجمالي قضايا الصلح.
كما أشار آل بن علي إلى أن جميع العاملين في القطاع الخاص يمكنهم تقديم دعاواهم للمطالبة بمستحقاتهم بكل يسر وسهولة عبر البرنامج الإلكتروني للوزارة «ودي».
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