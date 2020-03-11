شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون ريال حقوق مستردة بـ«عمل الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت إدارة التسوية الودية بمكتب عمل الخبر خلال شهر فبراير من استقبال 280 دعوى عمالية تضمنت 124 دعوى انتهت بالصلح بنسبة 44٪، كما تمت إحالة 36% من الدعاوى للمحكمة العمالية، وتم تسجيل 22% من الدعاوى لعدم حضور المدعى عليه ليصبح إجمالي المبالغ المالية والحقوق المستردة حوالي 2 مليون ريال.

وكشف مدير عمل الخبر منصور آل بن علي عن إحصائية لمقدمي الدعاوى المنتهية بالصلح وهم 14 جنسية تضمنت 32% للمواطنين، و32٪ من الجنسية الهندية، تليها البنجلاديشية بنسبة 11٪ و6٪ للجنسية المصرية و19٪ لجنسيات مختلفة من إجمالي قضايا الصلح.

كما أشار آل بن علي إلى أن جميع العاملين في القطاع الخاص يمكنهم تقديم دعاواهم للمطالبة بمستحقاتهم بكل يسر وسهولة عبر البرنامج الإلكتروني للوزارة «ودي».