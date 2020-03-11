شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تأهيل وسفلتة شارعين بالخبر الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

انتهت بلدية الخبر من إعادة تأهيل وسفلتة كل من شارع 20 و25 بحي الخبر الجنوبية، من تقاطعهما مع طريق الملك فهد وصولا لشارع الخبر، وذلك ضمن أعمال الصيانة والتطوير التي تقوم بها في مختلف أحياء الخبر.

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