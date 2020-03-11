"اليوم" تهنئ

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وافق مجلس الوزراء، على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة. وتهنئ ”الخليج 365” المرقين وهم: عساف بن عبدالله بن عثمان العساف إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الدفاع، ود. عبدالله بن سليمان بن عبدالله الناصر إلى وظيفة «مدير عام فرع منطقة مكة المكرمة» بالمرتبة الخامسة عشرة في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وحسني بن عبدالله بن محمد بوسطجي إلى وظيفة «مدير عام فرع الوزارة في منطقة المدينة المنورة» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الحج والعمرة، وسلطان بن محمد بن صالح السبيعي إلى وظيفة «مدير عام فرع المنطقة الشرقية» بالمرتبة الرابعة عشرة في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

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