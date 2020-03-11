شكرا لقرائتكم خبر عن تباحث مع روسيا في تقنيات تحلية المياه والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية، وجامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول في روسيا الاتحادية؛ للتعاون في مجال تقنيات تحلية المياه وخطوط الأنابيب، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

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