شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون سعودي - كوري لرقابة الأغذية والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء في المملكة العربية السعودية ووزارة سلامة الأغذية والأدوية في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الرقابة على الأغذية ومجال المنتجات الطبية، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وأحيط علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

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