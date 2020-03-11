شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون «جيولوجي» مع الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

فوض مجلس الوزراء وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية ومؤسسة المسح الجيولوجي والتعديني في جمهورية الأرجنتين، والتوقيع عليه ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

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