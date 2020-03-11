شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مركز الفعاليات والهيئة السعودية للسياحة والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة، وفقا للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «9 ـ 21 /‏ 41 /‏ د» وتاريخ 3 /‏ 7 /‏ 1441هـ.

وقرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في جلسته بقصر اليمامة أمس، إنشاء مركز الفعاليات، وفقا للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار، كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء برنامج وطني باسم «البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات»، وفقا للترتيبات التنظيمية المرافقة للقرار، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «24 ـ 5 /‏ 41 /‏ د» وتاريخ 18 /‏ 2 /‏ 1441هـ، ورقم «38 ـ 14 /‏ 41 /‏ د» وتاريخ 7 /‏ 5 /‏ 1441هـ.

وأطلع الملك المفدى المجلس في مستهل الجلسة على نتائج استقباله -أيده الله- وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، وما تم خلاله من استعراض للعلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية.