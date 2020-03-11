شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم إسكاني مع اليابان والان نبدء بالتفاصيل

فوض مجلس الوزراء وزير الإسكان -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الإسكان، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «48 ـ 15 / 41 / د» بتاريخ 14 / 5 / 1441هـ.

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