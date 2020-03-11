شكرا لقرائتكم خبر عن نزع 2,963 لغما حوثيا في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام»، خلال الأسبوع الأول من مارس 2020، من انتزاع 2,963 لغمًا منها 14 لغمًا مضادة للأفراد، و310 ألغام مضادة للدبابات و2,637 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتان ناسفتان.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 148,427 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.