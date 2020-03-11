- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم وزيرة الصحة البريطانية مصابة بـ كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزيرة الصحة البريطانية مصابة بـ كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أفادت شبكة “بي بي سي” البريطانية، بأن وزيرة الصحة البريطانية نادين دوريز مصابة بفيروس كورونا.
وقال مسؤولون بقطاع الصحة البريطاني في وقت سابق: إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع من 163 حالة إلى 209 حالات.
وأكدت وزارة الصحة ووكالة الصحة العامة البريطانية أن هناك حالتي وفاة فقط بالفيروس حتى الآن ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس في بريطانيا.
وتشمل أحدث الأرقام ثلاث حالات في أيرلندا الشمالية التي أعلنت الآن سبع حالات إصابة بالفيروس. ويوجد في إنجلترا 184 حالة وفي ويلز حالتان، وفي أسكتلندا 16 حالة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة البريطانية مصابة بـ كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.