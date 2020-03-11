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وزيرة ​الصحة​ البريطانية مصابة بـ كورونا

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2020-03-11

وزيرة ​الصحة​ البريطانية مصابة بـ كورونا

متابعات الخليج 365 - متابعة

أفادت شبكة “بي بي سي” البريطانية، بأن وزيرة ​الصحة​ البريطانية نادين دوريز مصابة بفيروس كورونا​.

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وقال مسؤولون بقطاع الصحة البريطاني في وقت سابق: إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع من 163 حالة إلى 209 حالات.

وأكدت وزارة الصحة ووكالة الصحة العامة البريطانية أن هناك حالتي وفاة فقط بالفيروس حتى الآن ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس في بريطانيا.

وتشمل أحدث الأرقام ثلاث حالات في أيرلندا الشمالية التي أعلنت الآن سبع حالات إصابة بالفيروس. ويوجد في إنجلترا 184 حالة وفي ويلز حالتان، وفي أسكتلندا 16 حالة.

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