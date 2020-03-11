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رضيعة فلسطينية أصغر المصابين بـ كورونا
جميع الحالات المصابة مستقرة
متابعات الخليج 365 - واس
أوضحت الحكومة الفلسطينية أن أصغر المصابين بفيروس “كورونا” في فلسطين هي طفلة بعمر العامين، مبينة أن من بين المصابين الـ 30 مواطنة حامل بالعشرينات من العمر وفتى عمره 16 عامًا.
وطالب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحفي بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والحد من التنقل بين المحافظات، مؤكدا أن جميع الحالات المصابة مستقرة ومتواجدة في الحجر الصحي ببيت لحم، بالإضافة إلى أن هناك 13 حالة مصابة في الحجر البيتي وفق الإجراءات والتعليمات التي حددتها منظمة الصحة العالمية.
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