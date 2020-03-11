، رضيعة.. أصغر المصابين بـ "كورونا" في فلسطين ،

محمد بن مسعود - الدمام - 30 حالة إصابة بالفيروس.. من بينهم عشرينية حامل

أوضحت الحكومة الفلسطينية أن أصغر المصابين بفيروس "كورونا" في فلسطين هي طفلة بعمر عامين، وأن من بين المصابين الـ 30 مواطنة حاملاً في العشرينيات من العمر، وفتى عمره 16 عامًا.

وتفصيلاً، طالب إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والحد من التنقل بين المحافظات، مؤكدًا أن جميع الحالات المصابة مستقرة وموجودة في الحجر الصحي ببيت لحم، إضافة إلى أن هناك 13 حالة مصابة في الحجر البيتي وفق الإجراءات والتعليمات التي حددتها منظمة الصحة العالمية.فلسطين فيروس كورونا الجديد