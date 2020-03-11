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أعلن وزير الصحة التركي مساء الأربعاء اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، وفقًا لموقع قناة العربية.
وتفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة المصرية مغادرة 48 أجنبيًّا، كانوا موجودين على متن إحدى البواخر النيلية بمحافظة الأقصر، إلى بلادهم مساء الثلاثاء بعد ثبوت عدم إصابتهم بفيروس كورونا.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن 35 أجنبيًّا آخرين سيغادرون إلى بلادهم صباح الأربعاء بعد ثبوت عدم إصابتهم بالفيروس.تركيا فيروس كورونا الجديد
"الصحة التركية" تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بـ"كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-11
أعلن وزير الصحة التركي مساء الأربعاء اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، وفقًا لموقع قناة العربية.
وتفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة المصرية مغادرة 48 أجنبيًّا، كانوا موجودين على متن إحدى البواخر النيلية بمحافظة الأقصر، إلى بلادهم مساء الثلاثاء بعد ثبوت عدم إصابتهم بفيروس كورونا.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن 35 أجنبيًّا آخرين سيغادرون إلى بلادهم صباح الأربعاء بعد ثبوت عدم إصابتهم بالفيروس.
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
02:10 AM
48 أجنبيًّا يغادرون مصر بعد ثبوت عدم إصابتهم بالفيروس
أعلن وزير الصحة التركي مساء الأربعاء اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، وفقًا لموقع قناة العربية.
وتفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة المصرية مغادرة 48 أجنبيًّا، كانوا موجودين على متن إحدى البواخر النيلية بمحافظة الأقصر، إلى بلادهم مساء الثلاثاء بعد ثبوت عدم إصابتهم بفيروس كورونا.
وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن 35 أجنبيًّا آخرين سيغادرون إلى بلادهم صباح الأربعاء بعد ثبوت عدم إصابتهم بالفيروس.
، "الصحة التركية" تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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