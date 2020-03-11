الشعبية القيادة العامة تعقب على إجراءات السعودية ضد فلسطينيين

أصدرت الجبهة الشعبية-القيادة العامة، مساء الثلاثاء، بيانا صحفيا عقبت فيه على الإجراءات السعودية التي وصفتها بـ"العدوانية والإرهابية" ضد الفلسطينيين في المملكة.

وفيما يلي نص البيان كما ورد (سوا):

بيان صحفي

حول الإجراءات الإرهابية العدوانية للنظام السعودي ضد المناضلين الفلسطينين في المملكة والتضيق على أبناء شعبنا

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة :

نحذر النظام السعودي من التمادي باجراءاته الارهابية ضد المناضلين الفلسطينين

Advertisements

** ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة واذ تدين الاجراءات القمعية الارهابية التي يرتكبها النظام السعودي ضد الفلسطينين المتواجدين في المملكة وخاصة النشطاء منهم في مجال العمل الوطني المعلن والواضح في بوصلته الموجهة ضد العدو الصهيوني فأنها تحذر النظام السعودي من التمادي بسياساته القمعية التي لاتخدم الا العدو الصهيوني وبرامج التطبيع معه التي تندرج في سياق صفقة القرن .

** تؤكد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أن من يظن بأن الفلسطينين يمكن أن يكونوا (مكسر عصى) لمن شاء ان يبرهن على ولائه للسياسات الامريكية بهدف حماية نظامه ومصالحه الفئوية الرخيصة فهو واهم ولم يستوعب دروس التاريخ وارادة الشعوب التي لاترحم المتطاولين على شعبنا وقضيته وتأسيسا على ذلك ندعوا كل عربي ومسلم حر أن يتصدى لهذه الاجراءات المعادية التي صفق لها اركان العدو الصهيوني.

وإنها لثورة حتى تحرير الأرض والإنسان

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة

10/3/2020