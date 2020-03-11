وزارة الصحة تعلن عن حالة جديدة لفيروس كورونا … هذه تفاصليها

︎ . ‏‎#الصحة تعلن عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس ‎#كورونا الجديد(كوفيد١٩)، لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، قادمًا من نيويورك متجهًا إلى القاهرة عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة، حيث رصدت كاميرات الرقابة الصحية الحرارية ارتفاعًا في درجة حرارة المريض ‏‏وتم عزله من المطار بشكل مباشر، ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة ، وكان الراكب موجودًا في مصر قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ ١٤ يومًا السابقة لقدومه إلى مطار جدة ، وبهذا يصبح مجموع الحالات المسجلة لفيروس كورونا الجديد داخل المملكة ٢١ حالة.





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