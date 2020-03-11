أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، مراجعة أسعار البنزين المحدثة لشهر مارس الجاري، حيث ستكون على النحو التالي: بنزين 91: دون تغير عند 1.55 ريال لكل لتر، بنزين 95: 2.05 ريال لكل لتر، وكانت 2.11 ريال لكل لتر.
ويمكن لملّاك المحطات والمستهلكين متابعة تحديث أسعار منتجات الطاقة بشكلٍ شهريّ عبر الرابط التالي اضغط هنا:
اقرأ أيضًا:
تعليق تداول سهم «أرامكو» وفقًا لطلب الشركة
سهم أرامكو يخسر 10% من قيمته مع بداية التعاملات بالسوق السعودية
كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين.. وتحدد قيمة 91 و95 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.