حساب المواطن: صرف دعم «الطلبات المقبولة» مع دفعة أبريل

أوضح برنامج حساب المواطن أن صرف الدعم لأصحاب الطلبات التي تمت الموافقة عليها، اليوم الثلاثاء، سيكون ضمن دورة الأهلية لشهر أبريل - الدفعة الـ«29»- حال انطباق معايير الاستحقاق عليه.

وتلقى «حساب المواطن»، عبر «تويتر»، تساؤلًا من أحد المستفيدين بشأن طلبات الاعتراض على عدم الحصول على الدعم ضمن دورة الأهلية لشهر مارس بالدفعة الـ«28»، وقال البرنامج، إنه في حال الموافقة على الاعتراض بتاريخ 10 مارس الجاري، سيتم دراسة حالة أهلية المستفيد وإبلاغه باستيفائه لشروط الأهلية عبر حسابه «دراسة الأهلية»؛ ليتم إدراجه ضمن دورة الأهلية لشهر أبريل، وفي حال تم تغيير الحالة الاجتماعية للمستفيد بعد تاريخ صدور الأهلية لن يكون هناك أثر رجعي للدفعات السابقة.

وأعلن برنامج حساب المواطن اليوم، إيداع 2.7 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ «28» (دفعة شهر مارس) للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغت نسبة المستفيدين مستوفي معايير الاستحقاق 83% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون «مستفيد» و«تابع»، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه 68.8 مليار ريال منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وشملت الدفعة الحالية تعويض السعر الناتج عن التعديل الشهري لأسعار البنزين، وتحصل 53% من إجمالي المستفيدين على الاستحقاق الكامل؛ حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1013 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.3 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسين، وبغلت نسبة أرباب الأسر 92% أما رَبّات الأسر فبلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53%، وشكّل الذكور المستقلين 47%، وتحصل 83% من إجمالي المستقلين على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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