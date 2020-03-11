وزارة الصحة تعلن موعد التقديم لفرص الابتعاث الخارجي 2020م

حدّدت وزارة الصحة، أول إبريل القادم موعدًا للتقديم لفرص الابتعاث الخارجي، وذلك بالنسبة لمستوفي الشروط النظامية المطلوبة.
وأكدت الوزارة -عبر «تويتر»- أن شروط التقديم للابتعاث الخارجي، تتضمن أن يكون المتقدم من منسوبي الوزارة من موظفي الخدمة المدنية بديوان الوزارة أو المديريات الصحية، أو من موظفي التشغيل الذاتيّ، وأن لا يقل تقدير الأداء الوظيفي للموظف لآخر سنة عن «جيد جدًّا»، وأن لا يكون المرشح ممن أخلّ بواجباته الوظيفية أو صدرت بحقه عقوبة تأديبية جراء تقصير في العمل.
كما تتضمن شروط التقديم، أن لا يكون المرشح ممن سبق إنهاء بعثتهم أو أيفادهم نتيجة إهمال أو تقصير منه أو لضعف مستواه الدراسي، مع تحديث جميع بياناته عبر نظام إدارة الموار البشرية «موارد»، وأن يكون مؤهله الدراسي امتدادًا لتخصصه الحالي، وأن يكون لدى المرشحين المشمولين بلائحة الوظائف الصحية شهادة تصنيف وبطاقة تسجيل.
وحول شروط الترشيح لغير الأطباء؛ أوضحت الوزارة أن تتطلب أن يكون المتقدم أمضى عامًا على الأقل في الخدمة الحكومية عند تقديم طلب الابتعاث، وأن لا يتجاوز عمره 40 عامًا للمرشحين لدرجة البكالوريوس ولا يتجاوز 45 عامًا لمرشحي درجة الماجستير عند بداية الدراسة.
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